I supporter fascisti finanziano Trump | raccolto un miliardo di dollari per il suo social network

Advertising

rossoputiferio : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : supporter fascisti

Globalist.it

Scemi, idioti, invasati. E ancora complottisti, cospirazionisti, razzisti, omofobi, razzisti. Donald Trump ha annunciato di aver già raccolto un miliardo di dollari per il nuovo social network, che ...L'esortazione di Maradona ai compagni di squadra inizia infatti così: " Oggi questici ... Dapprima, a indignarsi per l'espressione contenuta nella serie tv sono stati propri idella ...L'ex presidente: "La cifra rappresenta un messaggio importante per Big Tech, la censura e la discriminazione politica, che devono finire" ...