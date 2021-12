Hockey ghiaccio, ICE League 2021-2022: il Bolzano torna a esultare. Battuti gli austriaci del Graz (Di lunedì 6 dicembre 2021) Con tanta fatica, ma anche con tanta gioia. Nella domenica sera dell’ICE League 2021-2022, il Bolzano torna a esultare. La franchigia italiana infatti, nella tana del Palaonda, è riuscita a superare 3-2 gli austriaci dei Graz99ers. Andiamo a vedere come sono andate le cose in pista. Hockey ghiaccio, ICE League 2021-2022: Bolzano-Graz99ers 3-2 LA CRONACA La sfida è tesa. A sbloccarla ci pensa Diego Glück poco dopo il decimo minuto, con il punto dell’1-0 che porta i bolzanini avanti al primo riposo. Ma la gioia dura poco, perchè nel secondo periodo succede di tutto. Gli austriaci pareggiano immediatamente con Ken ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 dicembre 2021) Con tanta fatica, ma anche con tanta gioia. Nella domenica sera dell’ICE, il. La franchigia italiana infatti, nella tana del Palaonda, è riuscita a superare 3-2 glidei99ers. Andiamo a vedere come sono andate le cose in pista., ICE99ers 3-2 LA CRONACA La sfida è tesa. A sbloccarla ci pensa Diego Glück poco dopo il decimo minuto, con il punto dell’1-0 che porta i bolzanini avanti al primo riposo. Ma la gioia dura poco, perchè nel secondo periodo succede di tutto. Glipareggiano immediatamente con Ken ...

