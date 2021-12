(Di domenica 5 dicembre 2021)Detorna ae racconta unsulcon. Immediata ladiDe. L’influencer è in studio in occasione della presentazione del libro di Raffaella Mennoia “Cupido spostati”, in cui si parla della storia di una coppia amatissima.De«Sto bene. È molto emozionante per me essere qua. Lavoro tantissimo, ma ormai è la mia vita e mi piace. Quando ho un momento libero mi piace trascorrerlo in famiglia», affermaDe. Poi rivolgendosi a Raffaella: «Cosa hai combinato con questo libro? Ormai ...

Advertising

Pier_Barbaro : #Marketing Must Read: Lo spot di Natale di Tezenis con Khaby Lame e Giulia De Lellis mette al centro la famiglia e… - _digibrain : Lo spot di Natale di Tezenis con Khaby Lame e Giulia De Lellis mette al centro la famiglia e gli amici - infoitcultura : Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne/ Retroscena su Andrea Damante e il matrimonio - infoitcultura : Uomini e Donne, la rivelazione di Giulia de Lellis: lei e Damante sono la coppia del libro? - infoitcultura : Giulia De Lellis, a Uomini e Donne il retroscena sul matrimonio con Andrea Damante: la reazione di Maria De Filippi -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

L'ex fidanzato di Belen Rodriguez eDeha invitato le due giurate a mantenere la calma e a non polemizzare per tutto visto che Iannone è lì per divertirsi e i problemi della vita sono ...A distanza di anni, è tornataDenello studio di Uomini e Donne: la carriera della influencer, infatti, è partita proprio in quello studio come corteggiatriceDeè tornata come ospite per una puntata di ...Giulia De Lellis cacciata da Starbucks per il cane 'Quasi violenti'/ Ma un testimone…. Maria De Filippi, poi, sposta l’attenzione sul libro scritto da Raffaella Mennoia. Quando ho un momento libero mi ...Quando ho un momento libero mi piace trascorrerlo in famiglia», afferma Giulia De Lellis Ad ispirare la Mennoia è stata la storia d’amore di Giulia De Lellis e Andrea Damante? Giulia De Lellis è torna ...