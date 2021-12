F1 | Hamilton e Verstappen a pari punti prima dell’ultima gara | era accaduto solo una volta nella storia!

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Come da copione, per l’andamento dell’intera stagione, il Mondiale di Formula Uno 2021 si deciderà domenica 12 dicembre nell’ultimadi Abu Dhabi. Mercedes e Red Bull si sono date battaglia per tutto l’anno ed è giusto che entrambi i titoli vengano assegnati in occasione del GP conclusivo del campionato, ma la situazione più incerta ed intrigante è sicuramente quella della classifica piloti. Maxe Lewissi presenteranno infatti a Yas Marina (a meno di clamorosi colpi di scena legati a penalità post-in quel di Jeddah) con 369.5a testa per un finale che si preannuncia a dir poco scoppiettante. L’olandese della Red Bull è ancora virtualmente leader della generale grazie ad un maggior numero di GP vinti (9 a 8), quindi potrebbe anche permettersi un doppio zero ...

Tensione altissima dopo il GP Arabia Saudita di F1, vinto da Lewis Hamilton su Max Verstappen. Ma non sono mancati i contatti, gli insulti via team radio, le scaramucce e un tamponamento nella parte finale della gara. La posta in palio è il Mondiale 2021 e i due contendenti per il titolo 2021 si sono fraintesi, Verstappen ha tamponato l'avversario ... un'azione discutibile che ha portato Hamilton a dover ricedere il passo a Lewis. Max Verstappen è stato premiato come "Driver of the Day" (Pilota del Giorno) del GP di Arabia Saudita 2021, penultima tappa del Mondiale F1 andata in scena ieri sul circuito di Jeddah. L'alfiere della Red Bull ... Come da copione, per l'andamento dell'intera stagione, il Mondiale di Formula Uno 2021 si deciderà domenica 12 dicembre nell'ultima gara di Abu Dhabi. Mercedes e Red Bull si sono date battaglia per tutto l'anno ...