F1: Gp Arabia Saudita, terza partenza ancora dalla griglia con Ocon davanti a Hamilton (Di domenica 5 dicembre 2021) Jeddah, 5 dic. - (Adnkronos) - La terza partenza del Gp dell'Arabia Saudita sarà ancora dalla griglia di partenza. Il Direttore di Gara, Michael Masi, ha avviato una trattativa con il box Red Bull sulle posizioni di partenza del re-start. Al posto della penalità per il taglio di curva da parte di Max Verstappen, è stato proposto Esteban Ocon in pole, Lewis Hamilton secondo e Verstappen terzo. E Red Bull ha accettato. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Jeddah, 5 dic. - (Adnkronos) - Ladel Gp dell'saràdi. Il Direttore di Gara, Michael Masi, ha avviato una trattativa con il box Red Bull sulle posizioni didel re-start. Al posto della penalità per il taglio di curva da parte di Max Verstappen, è stato proposto Estebanin pole, Lewissecondo e Verstappen terzo. E Red Bull ha accettato.

Advertising

fattoquotidiano : Hamilton dice di non “sentirsi a suo agio” a correre in Arabia Saudita e per protesta va in pista con il casco arco… - dellorco85 : Hamilton in pista col casco arcobaleno contro le limitazioni ai diritti civili: 'In Arabia Saudita non mi sento a m… - SkySportF1 : Leclerc, incidente nel GP Arabia Saudita di F1: impatto a 300 all'ora. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1… - AFanchini : F1 Arabia Saudita. Il circuito peggiore che abbia mai visto. È proprio vero che i soldi non fanno la felicità.… - OfficialForHum : DaddyHum: 'Ho capito che in Arabia Saudita il petrolio non manca, ma ne hanno ancora per molto o possiamo mettere s… -