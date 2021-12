Eros Ramazzotti torna protagonista grazie a LUI! Il VIDEO emozionante (Di domenica 5 dicembre 2021) Un duetto spettacolare per Eros Ramazzotti e il suo collega, i dettagli sull’esibizione in prima serata. Eros Ramazzotti ritorna alla ribalta con un’esibizione che toglie il fiato, chitarre e giochi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 5 dicembre 2021) Un duetto spettacolare pere il suo collega, i dettagli sull’esibizione in prima serata.rialla ribalta con un’esibizione che toglie il fiato, chitarre e giochi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Joekitty141321 : Eros Ramazzotti, Anastacia - I Belong To You (Il Ritmo Della Passione) (... - samanthabragag1 : UÀ Grande Eros Ramazzotti - 85Frederick : piu bella cosa non c'e piu bella cosa di te unica como sei immensa quando vuoi grazie d'esistere (Eros Ramazzotti) - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Eros Ramazzotti - L'uragano Meri - Giorno_Monza : Monza, Eros Ramazzotti in farmacia per il richiamo del vaccino -