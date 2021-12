È polemica in Usa: Thomas Massie, deputato repubblicano, pubblica una foto choc (Di domenica 5 dicembre 2021) È polemica in Usa dopo che Thomas Massie, un deputato repubblicano che rappresenta il Kentucky alla Camera Usa, ha postato su Twitter una foto con sei suoi familiari sorridenti che imbracciano vari tipi di armi d’assalto davanti ad un albero di Natale ornato da ghirlande. “Ps. Babbo Natale, per favore porta munizioni come regalo”, è il commento che accompagna l’immagine. Una mossa che ha suscitato le critiche e l’indignazione di diversi democratici e genitori di vittime di sparatorie scolastiche, come quella appena avvenuta in Michigan, la peggiore dal 2018 (quattro morti e sette feriti).“Scandaloso”, ha scritto il dem John Yarmuth. L’attivista Fred Guttenberg, la cui figlia è rimasta uccisa nella sparatoria di Parkland nel 2018, ha risposto postando una sua ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 dicembre 2021) Èin Usa dopo che, unche rappresenta il Kentucky alla Camera Usa, ha postato su Twitter unacon sei suoi familiari sorridenti che imbracciano vari tipi di armi d’assalto davanti ad un albero di Natale ornato da ghirlande. “Ps. Babbo Natale, per favore porta munizioni come regalo”, è il commento che accompagna l’immagine. Una mossa che ha suscitato le critiche e l’indignazione di diversi democratici e genitori di vittime di sparatorie scolastiche, come quella appena avvenuta in Michigan, la peggiore dal 2018 (quattro morti e sette feriti).“Scandaloso”, ha scritto il dem John Yarmuth. L’attivista Fred Guttenberg, la cui figlia è rimasta uccisa nella sparatoria di Parkland nel 2018, ha risposto postando una sua ...

