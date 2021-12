È morto Toni Santagata | cantante e conduttore tv

(Di domenica 5 dicembre 2021)a improvvisamente a 85 anni., cantautore e compositore, si chiamava Ano Morese ed era nato a Sant’Agata di Puglia il 9 dicembre 1935. La moglie Giovanna con cui aveva festeggiato 50 anni di matrimonio, lo ha reso noto all’agenzia di stampa Ansa.era stato anche protagonista di trasmissioni come Canzonissima e fatto molte tournée all’estero. Ha scritto anche sei opere musicali moderne. La più nota è Padre Pio Santo della speranza, eseguita in Vaticano presso l’Aula Paolo VI la sera della canonizzazione del Santo. La canzone finale, Padre Pio ho bisogno di te, è diventata la preghiera ufficiale dei fedeli del santo. È stato inoltre tra i fondatori della Nazionale Attori, della quale è stato a lungo capocannoniere. Leggi anche: ...

TgLa7 : E' morto il cantautore pugliese Toni Santagata. Aveva 85 anni - emanuelecarioti : ????????? E' morto il #cantante Toni #Santagata, conosciuto anche come #TonySantagata: - albatelari2 : RT @TgLa7: E' morto il cantautore pugliese Toni Santagata. Aveva 85 anni - Lapassionefoto : RT @TgLa7: E' morto il cantautore pugliese Toni Santagata. Aveva 85 anni - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: E' morto Toni Santagata. Il cantautore pugliese, notissimo anche in tv, aveva 85 anni #ANSA -

Mondo della musica in lutto: è morto a 85 anni il cantante Toni Santagata. Popolarissimo negli anni '70 e '80, era nato a Sant'Agata di Puglia ...Aveva 85 anni. Sue le canzoni Quant'è bello lu primm'ammore, Lu maritiello. E' stato protagonista di trasmissioni cult: da A come agricoltura a Canzonissima ...