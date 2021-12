Doppia violenza sessuale sul treno e in stazione tra MIlano e Varese: due uomini arrestati dalla Polizia (Di domenica 5 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Due uomini sono stati arrestati perché sospettati di essere gli autori della duplice violenza sessuale consumata sul treno della linea MIlano-Varese venerdì sera. Secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, si tratta di due giovani, un italiano e un nordafricano, accusati di aver aggredito lo scorso venerdì sera due ragazze ventiduenni, l’una su un un treno della tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 5 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Duesono statiperché sospettati di essere gli autori della dupliceconsumata suldella lineavenerdì sera. Secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, si tratta di due giovani, un italiano e un nordafricano, accusati di aver aggredito lo scorso venerdì sera due ragazze ventiduenni, l’una su un undella tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

