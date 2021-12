Calcio, Serie A 2021: la Juventus batte 2-0 il Genoa, decisivi Juan Cuadrado e Paulo Dybala (Di domenica 5 dicembre 2021) Nel posticipo della domenica della 16^ giornata di Serie A, la Juventus ha sconfitto 2-0 il Genoa grazie alle due splendide reti di Juan Cuadrado e Paulo Dybala. La squadra di Massimiliano Allegri ha meritato la vittoria, con tantissime occasioni da goal (il migliore tra le fila del grifone è stato, infatti, Salvatore Sirigu) e ha concesso pochissimo agli avversari. La prima frazione si è conclusa sull’1-0 per i bianconeri: a sbloccare la gara è stato Juan Cuadrado con una sublime rete, al nono minuto di gioco, direttamente da Calcio d’angolo. Una traiettoria, tagliata e a giro, praticamente perfetta che ha beffato l’estremo difensore del Genoa. Lo stesso si può dire per la rete del raddoppio, arrivata ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Nel posticipo della domenica della 16^ giornata diA, laha sconfitto 2-0 ilgrazie alle due splendide reti di. La squadra di Massimiliano Allegri ha meritato la vittoria, con tantissime occasioni da goal (il migliore tra le fila del grifone è stato, infatti, Salvatore Sirigu) e ha concesso pochissimo agli avversari. La prima frazione si è conclusa sull’1-0 per i bianconeri: a sbloccare la gara è statocon una sublime rete, al nono minuto di gioco, direttamente dad’angolo. Una traiettoria, tagliata e a giro, praticamente perfetta che ha beffato l’estremo difensore del. Lo stesso si può dire per la rete del raddoppio, arrivata ...

