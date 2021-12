Calcio femminile | Serie A 2021 2022 | la Roma vince all’ultimo respiro | bene l’Inter nel derby contro il Milan

(Di domenica 5 dicembre 2021) Si è conclusa la decima giornata delladila, che espugna per 1-2 il campo della Sampdoria grazie ad un autogol in pieno recupero di Novellino. Vittoria provvidenziale per le giallorosse, che con 22 punti raggiungono al terzo posto della classifica il. Quest’ultimo perde malamente per 0-3 il. Succede tutto nel primo tempo, con le nerazzurre che siglano addirittura tre reti e si portano ad un solo punto proprio dalle rossonere. Il programma si chiude con un’altra vittoria in trasferta. La firma l’Empoli, che sconfigge di misura il Napoli grazie al gol di Bragonzi dopo soli 9?. Le toscane salgono ad 11 punti, allontanandosi ...

Gazzetta_it : Serie A donne: l'#Inter domina il derby: 3-0 al Milan - sportface2016 : #Calciofemminile, #SerieA: la decima giornata si conclude con tre successi esterni. Vincono la #Roma, l'#Inter nel… - SassiLive : CALCIO, SERIE C FEMMINILE, 9^ GIORNATA, APRILIA RACING FERMA LA CORSA DEL MATERA: 1-0 - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Serie A donne: l'#Inter domina il derby: 3-0 al Milan - scvglia : RT @Gazzetta_it: Serie A donne: l'#Inter domina il derby: 3-0 al Milan -

2021 - 2022 Serie ATabellino partita Sampdoria- RomaSquadra in casa SampdoriaSquadra avversaria RomaLa Romavince in casa della ...Nella 10a giornata di Serie B, allo stadio di Acquaviva, le padrone di casa vincono 2 - 1 ...di centrare il pari delle rosanero (che nel finale di primo tempo hanno anche fallito undi ...Voleva fortemente la vittoria e così è stato nella nona giornata del campionato di serie C nazionale per l'Apulia Trani che ha vinto in casa contro la Rever Roma, meritevole per aver combattuto fino a ...Le giallorosse continuano a scalare la classifica grazie alla rete di Giugliano: la numero 10 e il mister giallorosso orgogliosi nel postpartita ...