Basket, Serie A1 2021/2022, Napoli-Cremona 91-88: cronaca e tabellino (Di domenica 5 dicembre 2021) La GeVi Napoli Basket ha sconfitto la Vanoli Basket Cremona tramite il punteggio di 91-88, al termine della disputa valida per la decima giornata della Serie A1 2021/2022 di Basket. I neopromossi partenopei hanno sorpreso i cremonesi mostrano il proprio potenziale offensivo, confermandosi tra le migliori compagini della massima Serie cestistica italiana; continua invece la crisi di risultati di Cremona, in bambola per buona parte del confronto e rimontata dopo un buon vantaggio nel parziale decisivo. Fenomenale apporto della triade Parks-Rich-Velicka al Palabarbuto, fondamentale per il trionfo finale dei padroni di casa. Ospiti delusi in conclusione di un match alla portata, ma grandi meriti ai campani. COME VEDERE LA ... Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) La GeViha sconfitto la Vanolitramite il punteggio di 91-88, al termine della disputa valida per la decima giornata dellaA1di. I neopromossi partenopei hanno sorpreso i cremonesi mostrano il proprio potenziale offensivo, confermandosi tra le migliori compagini della massimacestistica italiana; continua invece la crisi di risultati di, in bambola per buona parte del confronto e rimontata dopo un buon vantaggio nel parziale decisivo. Fenomenale apporto della triade Parks-Rich-Velicka al Palabarbuto, fondamentale per il trionfo finale dei padroni di casa. Ospiti delusi in conclusione di un match alla portata, ma grandi meriti ai campani. COME VEDERE LA ...

iovoglioharold : RT @BetterSoli: #Napoliè terza No, non parliamo di calcio. Napoli Basket è terza in serie A, con altre 4 squadre, ma sempre terza. Assurdo… - Nutizieri : Sorride la Virtus Bologna: battuta Sassari - ilbassanese : Serie B: La Civitus Allianz Vicenza si ritrova nella ripresa e batte Crema - ilbassanese : Serie A1 femminile, il Famila Schio sa solo vincere: espugnata Campobasso 70-77 - _COSMOPOLIS_ : Risultati e classifica della nona giornata della serie b Old Wild West girone D di pallacanestro CJ Basket Taranto… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie Highlights Brindisi - Olimpia Milano 53 - 79, basket: Serie A1 2021/2022 (VIDEO) Il video delle azioni salienti di Happy Casa Brindisi - A/X Armani Exchange Milano , incontro valevole per la decima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket e terminato 53 - 79 . Inizio difficoltoso per i meneghini, nettamente sotto nel punteggio dopo il primo quarto, ma reazione caratteriale e vittoria di squadra al termine ...

Highlights basket Bologna - Sassari 102 - 100, Serie A1 2021/2022 (VIDEO) Virtus Segafredo Bologna batte Banco di Sardegna Sassari per 102 - 100 nella sfida valida per la decima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket , portando a casa un'altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Eimantas Bendzius , che mette a segno 25 punti che però non bastano per regalare la ...

Basket Serie A, highlights: Brescia-Venezia 80-69 - Basket video Eurosport IT Basket, Serie A1 2021/2022, Napoli-Cremona 91-88: cronaca e tabellino La GeVi Napoli Basket ha sconfitto la Vanoli Basket Cremona tramite il punteggio di 91-88, al termine della disputa valida per la decima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Tabellino e cronac ...

BASKET SERIE B / Ancona vince a Senigallia dopo 13 anni L’ultimo minuto arride alla Luciana Mosconi sulla Goldengas (82-87) al termine di una battaglia emozionante SENIGALLIA, 5 Dicembre 2021 – Il derby è della Luciana Mosconi Ancona, che interrompe la str ...

Il video delle azioni salienti di Happy Casa Brindisi - A/X Armani Exchange Milano , incontro valevole per la decima giornata dellaA1 2021/2022 die terminato 53 - 79 . Inizio difficoltoso per i meneghini, nettamente sotto nel punteggio dopo il primo quarto, ma reazione caratteriale e vittoria di squadra al termine ...Virtus Segafredo Bologna batte Banco di Sardegna Sassari per 102 - 100 nella sfida valida per la decima giornata dellaA1 2021/2022 di, portando a casa un'altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Eimantas Bendzius , che mette a segno 25 punti che però non bastano per regalare la ...La GeVi Napoli Basket ha sconfitto la Vanoli Basket Cremona tramite il punteggio di 91-88, al termine della disputa valida per la decima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Tabellino e cronac ...L’ultimo minuto arride alla Luciana Mosconi sulla Goldengas (82-87) al termine di una battaglia emozionante SENIGALLIA, 5 Dicembre 2021 – Il derby è della Luciana Mosconi Ancona, che interrompe la str ...