Assente per un anno e mezzo con certificati falsi: condannato militare casertano (Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Si è assentato da lavoro per circa un anno e mezzo presentando dei certificati falsi. condannato in via definitiva per diserzione e truffa militare pluriaggravata continuata un ex maresciallo dell’Aeronautica militare, Antonio Di Costanzo, 43 anni di Caserta. L’uomo, all’epoca dei fatti, era in servizio presso la 4^ Brigata Telecomunicazioni e Sistemi A.M. di Borgo Piave, ha prodotto certificati medici fasulli, apparentemente redatti da un medico militare, che nel corso delle indagini li ha disconosciuti, in cui veniva assicurato che non poteva prendere servizio in caserma. Una vicenda che, per periodi non continuativi, si è trascinata dal 5 settembre 2015 al 19 aprile 2017. Accusato inizialmente di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Si è assentato da lavoro per circa unpresentando deiin via definitiva per diserzione e truffapluriaggravata continuata un ex maresciallo dell’Aeronautica, Antonio Di Costanzo, 43 anni di Caserta. L’uomo, all’epoca dei fatti, era in servizio presso la 4^ Brigata Telecomunicazioni e Sistemi A.M. di Borgo Piave, ha prodottomedici fasulli, apparentemente redatti da un medico, che nel corso delle indagini li ha disconosciuti, in cui veniva assicurato che non poteva prendere servizio in caserma. Una vicenda che, per periodi non continuativi, si è trascinata dal 5 settembre 2015 al 19 aprile 2017. Accusato inizialmente di ...

Advertising

anteprima24 : ** Assente per un anno e mezzo con certificati falsi: ... ** - CascatediLuce : Applicare il modello degli adulti ai bambini, significa far vivere loro un’infanzia molto strutturata e zeppa, in c… - Rayo_Italia : RT @Rayo_Italia: #LaLigaSantander #RayoEspanyol ?? Santi assente per squalifica ?? Merquelanz e Pathé assenti certi, in dubbio Falcao e N… - kolbe96 : RT @RSIsport: ?????? Infortunato e assente almeno per le prossime cinque partite dell'Ambrì, Dominic Zwerger ha trovato il modo di sostenere… - creexxx : RT @FerrariMya: Eccomi! Avevo detto che sarei stata un po' assente, ma solo perché sto preparando tante cosine per voi. Per farmi perdonar… -

Ultime Notizie dalla rete : Assente per Sci: Buon decimo posto per Federica Brignone a Lake Louise ... accompagnate dal quattordicesimo posto di Elena Curtoni, per un totale di quattro atlete nella top ...mondo premia sempre Mikaela Shiffrin (trentaduesima al traguardo) con 365 punti davanti all'assente ...

Gf Vip, Delia Duran lascia la casa di Alex Belli: 'Addio Milano'. L'annuncio su Instagram La Duran grande assente, la modella ieri ha preferito restare a casa e rifiutare l'invito della ... La moglie di Belli non ha è voluta intervenire neanche telefonicamente per parlare con Alex, il quale ...

Docente in quarantena non è assente per malattia e svolge la DDI. FAQ Orizzonte Scuola NBA - Anche senza Giannis, i Bucks spengono facilmente gli Heat Insieme a quella di Giannis Antetokounmpo, Milwaukee ha dovuto rilevare l'assenza di altri cinque giocatori, ma i Bucks hanno offerto una superba prestazione collettiva per dominare gli ...

Probabili formazioni Sampdoria-Lazio Samp e Lazio si affrontano alle 18 in quella che sarà la penultima partita della domenica, prima di Juve-Genoa. Nell'infrasettimanale i blucerchiati sono stati sconfitti dalla Fiorentina mentre i bian ...

... accompagnate dal quattordicesimo posto di Elena Curtoni,un totale di quattro atlete nella top ...mondo premia sempre Mikaela Shiffrin (trentaduesima al traguardo) con 365 punti davanti all'...La Duran grande, la modella ieri ha preferito restare a casa e rifiutare l'invito della ... La moglie di Belli non ha è voluta intervenire neanche telefonicamenteparlare con Alex, il quale ...Insieme a quella di Giannis Antetokounmpo, Milwaukee ha dovuto rilevare l'assenza di altri cinque giocatori, ma i Bucks hanno offerto una superba prestazione collettiva per dominare gli ...Samp e Lazio si affrontano alle 18 in quella che sarà la penultima partita della domenica, prima di Juve-Genoa. Nell'infrasettimanale i blucerchiati sono stati sconfitti dalla Fiorentina mentre i bian ...