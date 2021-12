Arisa e Vito Coppola: la foto intima fa impazzire il web (Di domenica 5 dicembre 2021) Arisa e il suo partner Vito Coppola di Ballando con le stelle molto vicini anche a telecamere spente: cosa bolle in pentola? aria e Vito a ballandoSembra sia davvero rinata Arisa. E’ ormai da settimane che tutti si chiedono se tra lei e Vito Coppola ci sia qualcosa di tenero o si tratta solo di lavoro. Il gossip si è scatenato dopo che alla fine di una esibizione i due si sono baciati in bocca appassionatamente. Cosa c’è di vero? Scopriamolo insieme. Leggi anche Psoriasi: c’è una dieta per gestire meglio i sintomi? Arisa e Vito Coppola: cosa c’è tra i due? Ad alimentare ancora di più la curiosità dei telespettatori di Ballando con le Stelle una strana mossa di Coppola su Instagram. ... Leggi su formatonews (Di domenica 5 dicembre 2021)e il suo partnerdi Ballando con le stelle molto vicini anche a telecamere spente: cosa bolle in pentola? aria ea ballandoSembra sia davvero rinata. E’ ormai da settimane che tutti si chiedono se tra lei eci sia qualcosa di tenero o si tratta solo di lavoro. Il gossip si è scatenato dopo che alla fine di una esibizione i due si sono baciati in bocca appassionatamente. Cosa c’è di vero? Scopriamolo insieme. Leggi anche Psoriasi: c’è una dieta per gestire meglio i sintomi?: cosa c’è tra i due? Ad alimentare ancora di più la curiosità dei telespettatori di Ballando con le Stelle una strana mossa disu Instagram. ...

Advertising

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : 'Non mi consideravano una di loro' La storia raccontata da @ARISA_OFFICIAL e @Vito__Coppola #BallandoConLeStelle - milly_carlucci : Ho solo una cosa da dire … Vogue ?? @ARISA_OFFICIAL @Vito__Coppola @Ballando_Rai #BallandoConLeStelle - 1Gardenflower : RT @Ballando_Rai: 'Non mi consideravano una di loro' La storia raccontata da @ARISA_OFFICIAL e @Vito__Coppola #BallandoConLeStelle https:/… - Alessio70953435 : RT @Ballando_Rai: ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle -