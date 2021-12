Addio Toni Santagata: cantautore, conduttore e... bomber. Muore a 85 anni LE CANZONI FAMOSE (Di domenica 5 dicembre 2021) Morto improvvisamente Toni Santagata , cantante, cantautore, compositore, conduttore in radio e tv, popolarissimo negli anni '70 e '80, cabarettista famoso a Roma, protagonista di tante trasmissioni ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 5 dicembre 2021) Morto improvvisamente, cantante,, compositore,in radio e tv, popolarissimo negli'70 e '80, cabarettista famoso a Roma, protagonista di tante trasmissioni ...

