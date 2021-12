WWE: Si sta pensando di riportare in vita il reality Tough Enough? (Di sabato 4 dicembre 2021) In queste ore sta circolando una notizia che fa pensare ad un possibile ritorno di Tough Enough, il reality targato WWE dal quale sono emerse nel corso degli anni diverse Superstar. Si tratta di un reality in cui i partecipanti inseguono il loro sogno divenire dei wrestler professionisti ed al cui vincitore viene offerto un contratto con la WWE. La prima edizione risale al 2001 e diverse Superstar sono uscite dal progromma, come ad esempio The Miz, Matt Morgan, Cameron, Mandy Rose, Chelsea Green, Sonya Deville e Velveteen Dream. Nuovo trademark Secondo quanto riportato da Ringside News, lo scorso 30 novembre la WWE ha registrato presso lo United States Patent and Trademark Office un nuovo marchio targato Tough Enough. Per il momento si parla di una registrazione ai fini ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 4 dicembre 2021) In queste ore sta circolando una notizia che fa pensare ad un possibile ritorno di, iltargato WWE dal quale sono emerse nel corso degli anni diverse Superstar. Si tratta di unin cui i partecipanti inseguono il loro sogno divenire dei wrestler professionisti ed al cui vincitore viene offerto un contratto con la WWE. La prima edizione risale al 2001 e diverse Superstar sono uscite dal progromma, come ad esempio The Miz, Matt Morgan, Cameron, Mandy Rose, Chelsea Green, Sonya Deville e Velveteen Dream. Nuovo trademark Secondo quanto riportato da Ringside News, lo scorso 30 novembre la WWE ha registrato presso lo United States Patent and Trademark Office un nuovo marchio targato. Per il momento si parla di una registrazione ai fini ...

