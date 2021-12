VIDEO Roma-Inter 0-3, gol Serie A: highlights e sintesi. Tutte le reti nel primo tempo (Di sabato 4 dicembre 2021) Il calcio in Italia ha visto proseguire la sedicesima giornata del girone di andata della Serie A 2020-2021: nell’unico incontro delle ore 18.00 l’Inter ha vinto per 0-3 in casa della Roma. reti decisive di Calhanoglu al 15?, Dzeko al 24? e Dumfries al 39?. highlights Roma-Inter 0-3 IL GOL DI CALHANOGLU Comunque pensavo che Mourinho stesse applaudendo il goal #RomaInterpic.twitter.com/fpn14Uat8i — Marti ? waiting for NWH (@itsallgood man ) December 4, 2021 IL GOL DI DZEKO Calcio con la F.#RomaInter pic.twitter.com/FjupStNaDz — Alessandro (@90ordnasselA) December 4, 2021 IL GOL DI DUMFRIES la cosa che fa ridere è il commento del cronista #RomaInter ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) Il calcio in Italia ha visto proseguire la sedicesima giornata del girone di andata dellaA 2020-2021: nell’unico incontro delle ore 18.00 l’ha vinto per 0-3 in casa delladecisive di Calhanoglu al 15?, Dzeko al 24? e Dumfries al 39?.0-3 IL GOL DI CALHANOGLU Comunque pensavo che Mourinho stesse applaudendo il goal #pic.twitter.com/fpn14Uat8i — Marti ? waiting for NWH (@itsallgood man ) December 4, 2021 IL GOL DI DZEKO Calcio con la F.#pic.twitter.com/FjupStNaDz — Alessandro (@90ordnasselA) December 4, 2021 IL GOL DI DUMFRIES la cosa che fa ridere è il commento del cronista #...

Advertising

Tg3web : Tanti giovani appassionati della lettura alla Nuvola di Roma per 'Più libri più liberi', la fiera della piccola edi… - calciomercatoit : ??Da #RomaInter a #NapoliAtalanta: SEGUITE la MARATONA #SerieA sulla CMIT TV ???Conduce @MarcoGiordano6 ??Con… - TizianoFerro : L’arte del trasformismo trova radici profonde nella storia del teatro italiano, da quello dell’antica Roma a quello… - davideserusi : RT @MatBon_: RISPETTATE IL NOSTRO AMORE PER LA ROMA CHE NON MORIRÀ MAI. Forza ROMA! ?????? #ROMAinter #CurvaSud #asr - TommasoLandi3 : Dopo un 0-3 in casa. Esistono i tifosi di calcio,e poi c’è il tifoso della Roma. -