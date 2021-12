Venezia, Busio: «Bello il derby col Verona in Serie A» (Di sabato 4 dicembre 2021) Gianluca Busio, centrocampista del Venezia, ha parlato in vista del derby contro il Verona: le sue dichiarazioni Gianluca Busio, centrocampista del Venezia, ha parlato in vista del derby contro il Verona. Le sue dichiarazioni ai microfoni del Corriere del Veneto. DICHIARAZIONI – «La cosa bella è che torni il derby col Verona in Serie A. Sarà emozionante giocarlo al Penzo, in uno stadio pieno. La nostra gente ci può dare una grande spinta. Cosa temo maggiormente del Verona? È una squadra forte e solida, ha dimostrato di poter battere grandi squadre come Roma, Lazio e Juventus». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Gianluca, centrocampista del, ha parlato in vista delcontro il: le sue dichiarazioni Gianluca, centrocampista del, ha parlato in vista delcontro il. Le sue dichiarazioni ai microfoni del Corriere del Veneto. DICHIARAZIONI – «La cosa bella è che torni ilcolinA. Sarà emozionante giocarlo al Penzo, in uno stadio pieno. La nostra gente ci può dare una grande spinta. Cosa temo maggiormente del? È una squadra forte e solida, ha dimostrato di poter battere grandi squadre come Roma, Lazio e Juventus». L'articolo proviene da Calcio News 24.

