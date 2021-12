UK, 9 DECESSI COVID-19 SU 10 RIGUARDANO I VACCINATI (Di sabato 4 dicembre 2021) Le autorità stanno lentamente stringendo di nuovo il cappio intorno al collo del pubblico in risposta a una presunta nuova variante di COVID-19 soprannominata Omicron che si teme possa eludere gli attuali vaccini COVID-19 disponibili. Il problema è che i dati ufficiali mostrano che anche la presunta variante Delta ha eluso i vaccini COVID-19 almeno negli … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di sabato 4 dicembre 2021) Le autorità stanno lentamente stringendo di nuovo il cappio intorno al collo del pubblico in risposta a una presunta nuova variante di-19 soprannominata Omicron che si teme possa eludere gli attuali vaccini-19 disponibili. Il problema è che i dati ufficiali mostrano che anche la presunta variante Delta ha eluso i vaccini-19 almeno negli … proviene da Database Italia.

