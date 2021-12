Uà Claudio Baglioni, stasera su Canale 5: chi sono gli ospiti della prima puntata? (Di sabato 4 dicembre 2021) stasera, sabato 4 dicembre 2021, andrà in onda la prima puntata di Uà, nuovo programma di Claudio Baglioni su Canale 5: scopriamo chi saranno gli ospiti a salire sul palco oggi e nelle prossime puntate. Leggi anche: Uà, programma Claudio Baglioni: quando inizia stasera? Orario, Canale, ospiti, come funziona, quante puntate Uà, programma Claudio Baglioni: quando va in... Leggi su donnapop (Di sabato 4 dicembre 2021), sabato 4 dicembre 2021, andrà in onda ladi Uà, nuovo programma disu5: scopriamo chi saranno glia salire sul palco oggi e nelle prossime puntate. Leggi anche: Uà, programma: quando inizia? Orario,, come funziona, quante puntate Uà, programma: quando va in...

Advertising

MediasetPlay : Claudio Baglioni sarà il protagonista di Uà, #Uomodivarieetà ? Da sabato 4 dicembre, in prima serata su #Canale5 e… - CDNewsCalabria : Claudio Baglioni in concerto al Teatro Rendano di Cosenza - tonyassante1970 : RT @saltasullavita: Servizio TG5 per Claudio Baglioni UA’ - cristributos : RT @saltasullavita: Servizio TG5 per Claudio Baglioni UA’ - saltasullavita : Servizio TG5 per Claudio Baglioni UA’ -