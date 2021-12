Treni: ritardi fino a 200 minuti nel nodo ferroviario di Firenze. Giornata nera per chi viaggia (Di sabato 4 dicembre 2021) «Il traffico permane fortemente rallentato, prosegue l'intervento dei tecnici». Lo scrive il sito Infomobilità di Ferrovie dello Stato dopo da questa mattina si sono avuti problemi sul nodo di Firenze. Secondo l'aggiornamento delle 15.45 di oggi 4 dicembre 2021, si registra un «maggior tempo di percorrenza fino a 200 minuti per i Treni in direzione Roma e fino a 80 minuti per i Treni in direzione Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 4 dicembre 2021) «Il traffico permane fortemente rallentato, prosegue l'intervento dei tecnici». Lo scrive il sito Infomobilità di Ferrovie dello Stato dopo da questa mattina si sono avuti problemi suldi. Secondo l'aggiornamento delle 15.45 di oggi 4 dicembre 2021, si registra un «maggior tempo di percorrenzaa 200per iin direzione Roma ea 80per iin direzioneL'articolo proviene daPost.

