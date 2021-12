Totti torna all’Olimpico Tributo del pubblico giallorosso

(Di sabato 4 dicembre 2021) Non solo Mourinho che ritrova la sua Inter, Dzeko cheda ex, ma c’è anche il ritorno di Francesco, dopo quasi due anni. Boato dell’Olimpico e Curva Sud che ha iniziato ad intonare cori tra cui “C’è solo un capitano”. Serata dalle forti emozioni, quindi, quelle che si stanno vivendo. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Francescoall'Olimpico due anni dopo l'ultima volta, per assistere al big match di campionato tra la Roma di Mourinho e l'Inter di Inzaghi. Ecco il suo arrivo allo stadioCommenta per primo Ci sarà anche Francesco, questa sera all'Olimpico. L'ex capitanodopo due anni in tribuna per assistere alla sfida tra la sua Roma e l 'Inter (fischio d'inizio ore 18, diretta Dazn ), una partita che tra i ...4 Dicembre 2021. Assisterà così a Roma-Inter. Francesco Totti è pronto al ritorno allo Stadio Olimpico. L'ex capitano della Roma, ritirato nel 2017, sarà infatti in tribuna per assistere alla partita ...Dopo due anni l’ex capitano giallorosso torna ad assistere ad una gara della Roma ??Il ritorno all’Olimpico di Francesco #Totti #RomaInter pic.twitter.com/v5Sj5p5cPp — calciomercato.it (@calciomercato ...