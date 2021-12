Super Green Pass, dall'obbligo per gli studenti per bus (ma non per entrare a scuola) all'accesso ai locali dei turisti: tutti i nodi da ... (Di sabato 4 dicembre 2021) Ci sono alcune criticità che riguardano il e la sua 'variante' rafforzata, il Super Green Pass. Alcune contraddizioni che possono ingenerare confusione. Gli interrogativi più evidenti emergono in due ... Leggi su leggo (Di sabato 4 dicembre 2021) Ci sono alcune criticità che riguardano il e la sua 'variante' rafforzata, il. Alcune contraddizioni che possono ingenerare confusione. Gli interrogativi più evidenti emergono in due ...

Advertising

borghi_claudio : Non ci voleva un virologo per capire che il green pass non funzionava... e non ci vuole un virologo per capire che… - MiC_Italia : #COVID19, MiC: per musei, archivi e biblioteche Green pass in zona bianca e gialla, Super green pass per cinema e t… - HuffPostItalia : Da lunedì al cinema e a teatro solo col Super Green Pass - 3_carpe : RT @signorelli82: Solo i comportamenti illegittimi dovrebbero essere puniti dallo stato. @vitalbaa Azzolini su @DomaniGiornale [Discla… - TommyBrain : Super green pass: braccio di ferro con il potere - Parole in libertà - Michele Putrino' -