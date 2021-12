Suicidio assistito, Mario esorta a fare presto e presenta una nuova diffida: “Mi state torturando” (Di sabato 4 dicembre 2021) Mario, malato tetraplegico marchigiano, invia una nuova richiesta per procedere con il Suicidio assistito a cui il Comitato Etico dell’ASUR Marche ha dichiarato che ha diritto. Il 43enne, insieme all’Associazione Luca Coscioni, ha portato avanti la battaglia per porre fine alle sue sofferenze, e attende ora la verifica del farmaco letale da parte dell’azienda sanitaria che ancora non arriva. Nel frattempo le sue condizioni di salute peggiorano e Mario è costretto a soffrire dolori atroci, per cui, tramite diffida, esorta ancora una volta a rispettare le sentenze della Corte Costituzionale e del Tribunale di Ancona. Mario attende il Suicidio assistito: nuova diffida ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 4 dicembre 2021), malato tetraplegico marchigiano, invia unarichiesta per procedere con ila cui il Comitato Etico dell’ASUR Marche ha dichiarato che ha diritto. Il 43enne, insieme all’Associazione Luca Coscioni, ha portato avanti la battaglia per porre fine alle sue sofferenze, e attende ora la verifica del farmaco letale da parte dell’azienda sanitaria che ancora non arriva. Nel frattempo le sue condizioni di salute peggiorano eè costretto a soffrire dolori atroci, per cui, tramiteancora una volta a rispettare le sentenze della Corte Costituzionale e del Tribunale di Ancona.attende il...

