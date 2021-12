Serie A femminile | prima vittoria per la Lazio | bene anche Juventus e Fiorentina

Leggi su sportface

(Di sabato 4 dicembre 2021) Decima giornata diA estagionale per la, che si è imposta per 1-0 nella sfida casalinga contro un Verona sempre più in difficoltà grazie al rigore di Adriana Martin. Grandedellacon la doppietta di Daniela Sabatino, al 43? e al 70?, e il gol di Karin Lundin al 44? per il 3-1 finale contro il Pomigliano , a cui non è bastata la rete di Vaitukaityte all’87’. Lanon smette più di vincere, e nello scontro diretto contro il Sassuolo torna a casa con uno 0-2 grazie alla doppietta della solita Cristiana Girelli. SportFace.