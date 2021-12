Scacchi | Campionati Italiani 2021 | Basso | Moroni e David davanti dopo quattro turni Iniziati i tornei femminile e Under 20

Leggi su oasport

(Di domenica 5 dicembre 2021) Si evolve la situazione aiAssoluti diin corso di svolgimento a Chianciano Terme. Oltre al quarto turno del torneo maschile, infatti, in scena c’è anche l’eventoed è partito anche quello20. Ma andiamo a vedere un po’ tutto nel dettaglio. Artem Gilevych (IM)-Lorenzo Lodici (IM) 0-1 – Partita che termina67 mosse in virtù del finale di Re e pedone contro Re favorevole al Nero. La circostanza è legata alla presenza di tale pedone sulla colonna g, condizione necessaria affinché si possa vincere. Alberto(GM)-Francesco Sonis (GM) 1-0 – Il più esperto dei due entra in un finale vinto con il Bianco nonostante il pedone in meno, che però è quello h e per di più avanzato. Ogni sforzo del Nero qui è vano, ...