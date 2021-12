Sanremo 2022 | annunciati i big | tornano Elisa | Emma | Ranieri e Morandi

Leggi su lopinionista

(Di sabato 4 dicembre 2021)ROMA – Durante l’edizione odierna del Tg1 delle ore 20, Amadeus ha annunciato i nomi dei 22 big in gara nella 72esima edizione del Festival di, in programma dall’1 al 5 febbraio. Ci sono grandi ritorni, come quelli di, Giannie Massimo, ma anche novità come la presenza di Sangiovanni, Highsnob e Hu, Ana Mena, Giovanni Truppi, Rkomi, Aka 7even e Dargen D’Amico. Non mancheranno Michele Bravi, Fabrizio Moro, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Irama, Noemi, La Rappresentante di lista, Ditonellapiaga con Donatella Rettore, Le Vibrazioni, Iva Zanicchi e, per il quarto anno consecutivo, Achille Lauro. L'articolo L'Opinionista.