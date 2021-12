Salvini: “Berlusconi è un condannato”, smascherato il leader della Lega (Di sabato 4 dicembre 2021) Matteo Salvini è esploso nei confronti del centro-sinistra per quanto concerne la candidatura al Quirinale di Berlusconi. Matteo Salvini (GettyImages)Il mondo dei social spesso ti costringe a pagare un conto salatissimo e guai a percorrere la strada dell’incoerenza. Diventa così complicato provare ad arrampicarsi sugli specchi. Tempi duri soprattutto per i politici, che erano abituati a lanciarsi in doppi salti mortali volando da un lato all’altro dello schieramento. La partita più accesa in questi giorni, in Parlamento, è quella riguardante il Presidente della Repubblica. Pochi ancora i nomi sul piatto. C’è chi vorrebbe una non decisione riconsegnando il mandato a Mattarella. Il presidente uscente però ha fatto capire più volte che non vorrebbe essere rieletto. Salvini dimentica il ... Leggi su chenews (Di sabato 4 dicembre 2021) Matteoè esploso nei confronti del centro-sinistra per quanto concerne la candidatura al Quirinale di. Matteo(GettyImages)Il mondo dei social spesso ti costringe a pagare un conto salatissimo e guai a percorrere la strada dell’incoerenza. Diventa così complicato provare ad arrampicarsi sugli specchi. Tempi duri soprattutto per i politici, che erano abituati a lanciarsi in doppi salti mortali volando da un lato all’altro dello schieramento. La partita più accesa in questi giorni, in Parlamento, è quella riguardante il PresidenteRepubblica. Pochi ancora i nomi sul piatto. C’è chi vorrebbe una non decisione riconsegnando il mandato a Mattarella. Il presidente uscente però ha fatto capire più volte che non vorrebbe essere rieletto.dimentica il ...

