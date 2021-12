Roma, tragedia nella mattina: 30enne crivellato di colpi nell’androne di un palazzo (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma. Una macabra e terrificante scoperta, quella di stamane fatta intorno alle 8,25 nella città di Roma, precisamente in località Primavalle, nella periferia della Capitale. Sono almeno 3 i colpi di pistola che hanno ferito a morte la vittima, confermati dal ritrovamento di 3 bossoli esplosi sul pavimento. Si tratta di un uomo di 30 anni, origine romena, freddato stamane all’imbocco di un palazzo. I colpi lo hanno ferito all’addome e al fianco e per lui non c’è stato niente da fare. Sul caso indagano polizia e carabinieri. Leggi anche: Roma, ondata di manifestazioni e proteste con obbligo di mascherina: attese 3000 persone in piazza 30enne ritrovato morto in un palazzo a Roma L’uomo è stato ritrovato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 dicembre 2021). Una macabra e terrificante scoperta, quella di stamane fatta intorno alle 8,25città di, precisamente in località Primavalle,periferia della Capitale. Sono almeno 3 idi pistola che hanno ferito a morte la vittima, confermati dal ritrovamento di 3 bossoli esplosi sul pavimento. Si tratta di un uomo di 30 anni, origine romena, freddato stamane all’imbocco di un. Ilo hanno ferito all’addome e al fianco e per lui non c’è stato niente da fare. Sul caso indagano polizia e carabinieri. Leggi anche:, ondata di manifestazioni e proteste con obbligo di mascherina: attese 3000 persone in piazzaritrovato morto in unL’uomo è stato ritrovato ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, tragedia nella mattina: 30enne crivellato di colpi nell’androne di un palazzo - Tebbu_asr : RT @arlottoak: +++ UFFICIALE +++ Tragedia #Chapecoense: cosa cambia in vista della sfida contro la Roma - MinaA8I96793095 : RT @cronacadiroma: Treno contro auto bloccata: tragedia sfiorata sulla Roma Velletri #RomaVelletri #ultime-notizie - cronacadiroma : Treno contro auto bloccata: tragedia sfiorata sulla Roma Velletri #RomaVelletri #ultime-notizie - 1ltAldo : Se commento... finisce male... Ma dico a denti stretti che migliaia se non milioni di ex cittadini itagliani oggi c… -