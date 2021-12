**Quirinale: Iotti annuncia da sola elezione a Cossiga** (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - Una volta soltanto è accaduto che il presidente della Camera si sia recato da solo a comunicare al Presidente della Repubblica l'avvenuta elezione e il verbale della seduta. Il 24 giugno del 1985, Francesco Cossiga, dopo aver assistito alla votazione e allo spoglio, lasciò il banco della presidenza dove sedeva accanto alla presidente della Camera, Nilde Iotti, che quindi da sola si recò dal neo eletto per l'adempimento formale. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - Una volta soltanto è accaduto che il presidente della Camera si sia recato da solo a comunicare al Presidente della Repubblica l'avvenutae il verbale della seduta. Il 24 giugno del 1985, Francesco Cossiga, dopo aver assistito alla votazione e allo spoglio, lasciò il banco della presidenza dove sedeva accanto alla presidente della Camera, Nilde, che quindi dasi recò dal neo eletto per l'adempimento formale.

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale Iotti Una donna al Quirinale. Un divertissement per i partiti? - di Elisabetta Campus ... come Tina Anselmi, Nilde Iotti e Tullia Zevi, pensando che più in là avremmo avuto un'altra occasione per eleggere una donna la Quirinale ed invece questa occasione non è mai più arrivata. Adesso ...

Quirinale: una donna al Colle, storia di una lunga rincorsa La prima a poter contare su un'investitura politica alle spalle fu invece Nilde Iotti nel 1992 , ... Nel 2006 un altro comitato, "Tina Anselmi al Quirinale", anche stavolta senza centrare l'obiettivo. ...

**Quirinale: Iotti annuncia da sola elezione a Cossiga** Il Tempo Corsa alla Presidenza della Repubblica: Una donna al Quirinale? Emerge la volontà di candidare una donna al Quirinale, si vagliano le ipotesi alla luce delle prossime elezioni del 22 febbraio 2022 ...

Quirinale: una donna al Colle, storia di una lunga rincorsa Non sono le Presidenziali degli Stati Uniti, queste elezioni per il Quirinale. Eppure anche nella corsa per il Colle nessuna donna è mai riuscita a sfondare il tetto di cristallo. E neanche ci è andat ...

