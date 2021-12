Per il Quirinale 7 anni sono troppi. Draghi serve al governo. Parla Martelli (Di sabato 4 dicembre 2021) E’ una sentenza senza possibilità di appello. Sergio Mattarella non farà il secondo mandato da Presidente della Repubblica. Infastidito dalle mosse dei partiti e dai giochi di palazzo, l’inquilino del Quirinale (per la sesta e ultima volta?) che a febbraio riterrà chiusa l’esperienza da Capo dello Stato. Per alcuni che probabilmente volevano percorrere la strada della persuasione, facendo leva (anche) sulla recrudescenza della pandemia è un grosso ostacolo. Altri invece pensano che le parole di Mattarella costituiscano “un’occasione per ripensare alla durata della presidenza della Repubblica e all’opportunità del doppio mandato”. Fra questi c’è Claudio Martelli, ex vicepresidente del Consiglio, leader del Partito Socialista e protagonista della Prima Repubblica. Martelli, a che riflessioni induce la scelta del presidente Mattarella di ... Leggi su formiche (Di sabato 4 dicembre 2021) E’ una sentenza senza possibilità di appello. Sergio Mattarella non farà il secondo mandato da Presidente della Repubblica. Infastidito dalle mosse dei partiti e dai giochi di palazzo, l’inquilino del(per la sesta e ultima volta?) che a febbraio riterrà chiusa l’esperienza da Capo dello Stato. Per alcuni che probabilmente volevano percorrere la strada della persuasione, facendo leva (anche) sulla recrudescenza della pandemia è un grosso ostacolo. Altri invece pensano che le parole di Mattarella costituiscano “un’occasione per ripensare alla durata della presidenza della Repubblica e all’opportunità del doppio mandato”. Fra questi c’è Claudio, ex vicepresidente del Consiglio, leader del Partito Socialista e protagonista della Prima Repubblica., a che riflessioni induce la scelta del presidente Mattarella di ...

Advertising

fattoquotidiano : Berlusconi, Travaglio a La7: “Come può andare al Quirinale uno che ha frodato il suo Paese e finanziato la mafia pe… - matteosalvinimi : Non è scritto da nessuna parte che il Presidente della Repubblica debba per forza essere vicino alla sinistra e al… - emergenzavvf : “La piena inclusione è il fine da perseguire con forza e determinazione, per porre le fondamenta di una società aut… - GiovannaBarresi : Draghi trova più soldi per le fasce più povere. Il Quirinale stoppa speculazioni sul bis di Mattarella… - g_giuseppina : RT @ELiberati: Per Nannicini Draghi al Quirinale e Letta a Palazzo Chigi. E pure Nannicini ce lo semo giocato ... -