Pasquale De Cristofaro firma la regia di “La pietra oscura”

(Di sabato 4 dicembre 2021) Oggi alle 21 e domani alle 18,30 al Teatro Nuovo di Salerno di scena “La” di Alberto Conejero, traduzione di Simone Trecca, con Andrea Palladino e Alessandro Tedesco,scene diDe. Lo spettacolo Durante la guerra civile spagnola, Rafael è un prigioniero in attesa di fucilazione, Sebastian il suo giovane carceriere. Nella realtà, Rafael Rodrìguez Rapun è stato segretario del gruppo di teatro universitario “La Barraca” diretto da Federico Garcìa Lorca e suo ultimo compagno. In un serrato confronto tra i due, Rafael tenterà di coinvolgere Sebastian in un duplice compito, portare alla sua famiglia un messaggio di speranza e recuperare un inedito manoscritto di Lorca salvaguardandone la memoria presso le generazioni future. Un dramma avvincente sul valore della memoria ...

Advertising

AlessioLaker : RT @ChiamarsiMinors: Dal derby di Rho (Jolly - S. Paolo) è tutto. A voi la linea. [??: Pasquale De Cristofaro] #sempreminors - ChiamarsiMinors : Dal derby di Rho (Jolly - S. Paolo) è tutto. A voi la linea. [??: Pasquale De Cristofaro] #sempreminors -

Ultime Notizie dalla rete : Pasquale Cristofaro

anteprima24.it

De(P), 4 s.t. Maniero (A) su rigore. All'11' s.t. espulso D'Angelo (P) Catanzaro - Juve ... espulso Di(F) Fidelis Andria - Bari : FINALE 0 - 3 Marcatori: 20 p.t. Antenucci (B) su ...'I pugliesi della TT Ennioformano un collettivo compatto e forte, ma noi potevamo fare ... SERIE B2 MASCHILE : SANTA TECLA COOP SANIMPLACABILE Impegno tutto sommato semplice quello ...Si intitola “Donne a confronto. Obiettivo comune: educare gli uomini alla non violenza” il convegno promosso dal Comune di Ottaviano che si terrà domani, 25 novembre, in occasione della giornata inter ...Nella quindicesima giornata del Girone C il Palermo stravince in casa, il Catania è beffato a Taranto e il Messina continua a vivere un periodaccio.