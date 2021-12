Novità in arrivo: la FIFA pronta a lanciare il nuovo algoritmo! (Di sabato 4 dicembre 2021) Come riportato da Milano Finanza, la FIFA è pronta a lanciare un nuovo algoritmo con il quale sarà possibile individuare subito quali sono le operazioni sospette. Gianni Infantino, FIFAIl presidente della FIFA Gianni Infantino è in accordo con Standard Football, società italiana che sta sviluppando un sistema in grado di determinare il “fair value” dei singoli calciatori, facendo convergere dati come prestazioni, durata del contratto, infortuni e altro. Questa non è però l’unica strada che la FIFA è pronta ad intraprendere. Si parla infatti di voler istituire una camera di compensazione attraverso cui far passare tutti i pagamenti, garantendo così l’effettivo passaggio di ... Leggi su rompipallone (Di sabato 4 dicembre 2021) Come riportato da Milano Finanza, launalgoritmo con il quale sarà possibile individuare subito quali sono le operazioni sospette. Gianni Infantino,Il presidente dellaGianni Infantino è in accordo con Standard Football, società italiana che sta sviluppando un sistema in grado di determinare il “fair value” dei singoli calciatori, facendo convergere dati come prestazioni, durata del contratto, infortuni e altro. Questa non è però l’unica strada che laad intraprendere. Si parla infatti di voler istituire una camera di compensazione attraverso cui far passare tutti i pagamenti, garantendo così l’effettivo passaggio di ...

