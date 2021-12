Napoli: riecco Zapata, dall'ombra di Higuain a forza d'urto Atalanta (Di sabato 4 dicembre 2021) BERGAMO - Il bomber coi muscoli sempre in mostra dopo un gol. L'attaccante con la valigia in mano in estate, tra il ritiro casalingo di Zingonia e il forte interesse da parte dell'Inter orfana di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 4 dicembre 2021) BERGAMO - Il bomber coi muscoli sempre in mostra dopo un gol. L'attaccante con la valigia in mano in estate, tra il ritiro casalingo di Zingonia e il forte interesse da parte dell'Inter orfana di ...

Advertising

sportli26181512 : #Napoli: riecco #Zapata, dall'ombra di Higuain a forza d'urto #Atalanta: Il colombiano arrivò in azzurro dall'Estud… - SeEarn : UFFICIALE – I CONVOCATI PER SASSUOLO: RIECCO POLITANO E OUNAS, OUT MANOLAS #Ufficiale #SassuoloNapoli #convocati… - NCN_it : UFFICIALE – I CONVOCATI PER SASSUOLO: RIECCO POLITANO E OUNAS, OUT MANOLAS #Ufficiale #SassuoloNapoli #convocati… - SIMONE4ESPOSITO : RT @cmdotcom: Convocati #Napoli: riecco #Politano e #Ounas, quattro assenze per #Spalletti - SIMONE4ESPOSITO : RT @cmdotcom: Convocati #Napoli: riecco Politano e Ounas, quattro assenze per Spalletti -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli riecco Spezia - Sassuolo, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici In attacco riecco Nzola , sostenuto da Verde e Gyasi , mentre a centrocampo si rivede capitan ... Dionisi potrebbe dare fiducia a Defrel , tra i migliori in uscita dalla panchina contro il Napoli: se ...

Napoli: riecco Zapata, dall'ombra di Higuain a forza d'urto Atalanta Il destino e il calendario, come al solito, delineano tutti i contorni: nel momento cruciale i nerazzurri affronteranno il Napoli , prima squadra del colombiano in Italia dopo l'avventura argentina ...

Napoli: riecco Zapata, dall'ombra di Higuain a forza d'urto Atalanta Corriere dello Sport.it Napoli: riecco Zapata, dall'ombra di Higuain a forza d'urto Atalanta Il colombiano arrivò in azzurro dall'Estudiantes, per lui 53 presenze e 15 gol senza mai decollare oscurato dal Pipita. Poi l'Udinese, l'addio e Bergamo come consacrazione ...

Probabili formazioni Napoli-Atalanta Azzurri in emergenza, in attacco Ounas in vantaggio nel ballottagio con Elmas; Gasperini ritrova Zappacosta e rilancia Zapata dal primo minuto. Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta, in diretta d ...

In attaccoNzola , sostenuto da Verde e Gyasi , mentre a centrocampo si rivede capitan ... Dionisi potrebbe dare fiducia a Defrel , tra i migliori in uscita dalla panchina contro il: se ...Il destino e il calendario, come al solito, delineano tutti i contorni: nel momento cruciale i nerazzurri affronteranno il, prima squadra del colombiano in Italia dopo l'avventura argentina ...Il colombiano arrivò in azzurro dall'Estudiantes, per lui 53 presenze e 15 gol senza mai decollare oscurato dal Pipita. Poi l'Udinese, l'addio e Bergamo come consacrazione ...Azzurri in emergenza, in attacco Ounas in vantaggio nel ballottagio con Elmas; Gasperini ritrova Zappacosta e rilancia Zapata dal primo minuto. Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta, in diretta d ...