Mareggiata a Ostia | crollano anche Pinetina e Nuova Pineta

(Di sabato 4 dicembre 2021)– Le mareggiate continuano a devastare il litorale romano, inghiottendo, giorno dopo giorno, metri di spiaggia e danneggiando gli stabilimenti balneari. E dopo i crolli al Kursal e allo stabilimento dell’Esercito (leggi qui), ora le onde devastano, causando crolli alle strutture. Un altro brutto colpo per i balneari di, già sul piede di guerra per la recente sentenza del Consiglio di Stato sulla proroga delle concessioni (leggi qui). E che ora tornano a chiedere a gran voce degli interventi efficaci, che possano davvero mettere un freno al fenomeno erosivo. Quelli annunciati dalla Regione Lazio (leggi qui) – e i cui lavori sono partiti qualche settimana fa alla presenza dell’assessore Alessandri (leggi qui) – hanno infatti scatenato le proteste di Federbalneari, di ...

...nemmeno così intenso abbiamo subìto crolli e danni così grandi dicono con la prima vera... COME 30 ANNI FA Un fenomeno che in realtà anon è nuovo, ma risale ad almeno una trentina di ...Lo scenario che si presenta agli occhi di Franco Petrini , titolare degli stabilimenti La Pinetina e Nuova Pineta , a, all'indomani dell'ultimaè desolante. L'ondata di maltempo che ...Cabine divelte, distrutte e trascinate via dalla forza delle onde. Lo scenario che si presenta agli occhi di Franco Petrini, titolare degli stabilimenti La Pinetina e Nuova Pineta, a Ostia, all’indoma ...(AGR) “Era tutto scritto, sapevamo che doveva accadere e come previsto si è verificato. Una quindicina di cabine sono finite in mare, una passerella in muratura è stata divelta”. Franco Petrini, conce ...