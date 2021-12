Luci | Lungoirno per i bus prenotati A bordo solo con Green Pass

Leggi su anteprima24

(Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno –d’Artista 2021-2022: obbligatoria la prenotazione dei bus. Per la sosta nelle aree destinate le società di trasporto pagheranno, a seconda della lunghezza, 120 o 200 euro. Inoltre i loro legali rappresentanti legali dovranno dichiarare il possesso delda parte degli occupanti. Assumendone la relativa responsabilità. Tra i parcheggi individuati dall’Amministrazione comunale c’è anche il tratto finale della, quello prospiciente la cittadella giudiziaria. Il Comune ha provveduto ad installare i cartelli di divieto di sosta dalle ore 7 alle ore 24 dei giorni 4-5 e 8 dicembre con contestuale rimozione forzata per le auto che non dovessero rispettare il precetto. Il provvedimento realizza uno dei punti previsti nel ‘disciplinare di accesso e sosta camper bus ...