LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Lillehammer 2021 in DIRETTA: testa a testa Karlsson-Johaug! Krueger firma la tripletta norvegese! Azzurri indietro (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.28: Mantiene il vantaggio Karlsson al km 4.6 su Fossesholm, 6?. Johaug in testa per 2 decimi al km 3.7 12.27: Cresce al km 4.6 il vantaggio di Fossesholm su Oestberg, 22? 12.25: Johaug in testa per sei decimi su Karlsson, Andersson terza al km 2.4 a 1?5 da Karlsson, 12.24: Karlsson torna a 6? di vantaggio su Fossesholm al km 3.7 12.23: Karlsson prima con 4? di vantaggio al km 2.4, Brennan quarta al km 0.9 12.21: Fossesholm davanti a Haga e Oestberg al km 2.4, Johaug al km 0.9 è seconda a 1?5 da Karlsson 12.18: Partita fortissimo la svedese Karlsson con 6? di vantaggio su Claudel al km 0.9 12.15: Haga in ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.28: Mantiene il vantaggioal km 4.6 su Fossesholm, 6?. Johaug inper 2 decimi al km 3.7 12.27: Cresce al km 4.6 il vantaggio di Fossesholm su Oestberg, 22? 12.25: Johaug inper sei decimi su, Andersson terza al km 2.4 a 1?5 da, 12.24:torna a 6? di vantaggio su Fossesholm al km 3.7 12.23:prima con 4? di vantaggio al km 2.4, Brennan quarta al km 0.9 12.21: Fossesholm davanti a Haga e Oestberg al km 2.4, Johaug al km 0.9 è seconda a 1?5 da12.18: Partita fortissimo la svedesecon 6? di vantaggio su Claudel al km 0.9 12.15: Haga in ...

Advertising

SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Bundesliga #Liga #Ligue1… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 10 e 15 km Lillehammer 2021 in DIRETTA: Krueger firma la tripletta norvegese! De Fabiani si illud… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 10 e 15 km Lillehammer 2021 in DIRETTA: Russia-Norvegia per la vittoria maschile! De Fabiani ci p… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Beaver Creek 2021 in DIRETTA: torna la 'Birds of Pray', Dominik Paris deve svoltare - infoitsport : LIVE – Sci alpino, discesa libera maschile sabato Beaver Creek 2021 in DIRETTA -