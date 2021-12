LIVE Sci alpino, Discesa Lake Louise in DIRETTA: Sofia Goggia a caccia del bis, le sorelle Delago per sognare (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, e come seguire in tv la gara – La classifica della Coppa del Mondo – La cronaca della Discesa di ieri Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda Discesa di Lake Louise (Canada) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022. Siamo pronti per la seconda prova sulla pista denominata Men’s Olympic Downhill, sulla quale vedremo questa sera, alle ore 20.30 italiane (le 12.30 locali), il bis della Discesa di ieri. Il programma del fine settimana sulla pista dell’Alberta si concluderà domani con il superG. Ieri abbiamo visto all’opera una Sofia Goggia letteralmente dominante. La ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, e come seguire in tv la gara – La classifica della Coppa del Mondo – La cronaca delladi ieri Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladella secondadi(Canada) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2021-2022. Siamo pronti per la seconda prova sulla pista denominata Men’s Olympic Downhill, sulla quale vedremo questa sera, alle ore 20.30 italiane (le 12.30 locali), il bis delladi ieri. Il programma del fine settimana sulla pista dell’Alberta si concluderà domani con il superG. Ieri abbiamo visto all’opera unaletteralmente dominante. La ...

