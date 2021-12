Indonesia, residenti in fuga da enorme nube di cenere del vulcano Semeru: anche il sole viene oscurato (Di sabato 4 dicembre 2021) <p>I residenti dell'isola Indonesiana di Giava sono in fuga da una gigantesca nube di cenere proveniente dal vulcano attivo Monte Semeru. Testimoni hanno detto che una fitta pioggia di cenere vulcanica ha oscurato il sole in due distretti locali. Nessuna vittima è stata ancora segnalata e le evacuazioni sono in corso, hanno detto i funzionari. Nel frattempo è stato emesso un avviso alle compagnie aeree rispetto alla nuvola di cenere che ha raggiunto i 15.000 metri. Thoriqul Haq, un funzionario locale, ha detto alla Reuters che una strada e un ponte vicini alla città di Malang sono andati distrutti. Il vulcano, che si erge a 3.676 m sul livello del mare, aveva precedentemente ... Leggi su lastampa (Di sabato 4 dicembre 2021) Idell'isolana di Giava sono inda una gigantescadiproveniente dalattivo Monte. Testimoni hanno detto che una fitta pioggia divulcanica hailin due distretti locali. Nessuna vittima è stata ancora segnalata e le evacuazioni sono in corso, hanno detto i funzionari. Nel frattempo è stato emesso un avviso alle compagnie aeree rispetto alla nuvola diche ha raggiunto i 15.000 metri. Thoriqul Haq, un funzionario locale, ha detto alla Reuters che una strada e un ponte vicini alla città di Malang sono andati distrutti. Il, che si erge a 3.676 m sul livello del mare, aveva precedentemente ...

Advertising

Italia_Notizie : Residenti in fuga da nube di cenere del vulcano Semeru: anche il sole viene oscurato - BiondiSylvie : RT @LaStampa: Indonesia, residenti in fuga da enorme nube di cenere del vulcano Semeru: anche il sole viene oscurato - jmacedo1000 : RT @giulianomerlotw: Grande esplosione del vulcano #Semeru, in #indonesia residenti in fuga e cielo oscurato dalla nube @StormHour https://… - Taty28643058 : RT @LaStampa: Indonesia, residenti in fuga da enorme nube di cenere del vulcano Semeru: anche il sole viene oscurato - LaStampa : Indonesia, residenti in fuga da enorme nube di cenere del vulcano Semeru: anche il sole viene oscurato -