In precario equilibrio su Draghi (a palazzo Chigi)

Si scrive "stupore", si legge irritazione, si diffonde come sconcerto. La reazione trapelata dal Quirinale al disegno di legge (firmato da tre importanti senatori Dem: Zanda, Bressa e Parrini) che prevede la non rieleggibilità del capo dello Stato e l'abolizione del semestre bianco, scuote il Pd. Che si ritrova brutalmente e definitivamente privo della suggestione – da molti neanche troppo segretamente coltivata – di un mantenimento dell'assetto attuale al Colle e a palazzo Chigi fino al 2023. Perché, salvo pochi sostenitori del rientro in campo dell'opzione estrema (quando ogni altra è fallita), l'episodio è considerato una "pietra tombale" sulle tirate di giacchetta a Mattarella. Con una novità rispetto al passato, per niente positiva per il centrosinistra: per la prima volta i numeri non gli consentono di dare le carte.

