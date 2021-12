Green pass, Fedriga: «Su ragazzini e trasporto pubblico chiesta al governo un’alternativa» (Di sabato 4 dicembre 2021) «Dare un’alternativa, una parentesi, un accompagnamento» ai ragazzini non ancora vaccinati e in vista dell’obbligo del Green pass sui mezzi pubblici. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga nel corso della conferenza stampa per fare il punto della situazione sull’emergenza da Covid-19 e le misure di prevenzione. Fedriga sul Green pass sui mezzi pubblici «Avremo questa settimana la questione del Green pass per il Tpl. È la cosa più delicata e su cui dovremmo avere una maggiore attenzione – ha osservato il governatore – Ho avuto modo di confrontarmi con il governo nelle scorse ore e abbiamo fatto presente che, dal mio punto di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 dicembre 2021) «Dare, una parentesi, un accompagnamento» ainon ancora vaccinati e in vista dell’obbligo delsui mezzi pubblici. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni Massimilianonel corso della conferenza stampa per fare il punto della situazione sull’emergenza da Covid-19 e le misure di prevenzione.sulsui mezzi pubblici «Avremo questa settimana la questione delper il Tpl. È la cosa più delicata e su cui dovremmo avere una maggiore attenzione – ha osservato il governatore – Ho avuto modo di confrontarmi con ilnelle scorse ore e abbiamo fatto presente che, dal mio punto di ...

