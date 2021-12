Governo diviso | salta contributo solidarietà per costi bollette

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 4 dicembre 2021) La proposta di undiper ridurre idelle, avanzata dal presidente del Consiglio Mario Draghi, ha spaccato ile alla fine èta. Le risorse, poi, sono arrivate, ma dalle pieghe del bilancio dello stato. È questo il risultato di una lunga giornata di ieri, iniziata alle 9.30 con la cabina di regia di, in vista del Cdm che doveva dare il via libera (cosa che è avvenuta all'unanimità) al ddl contro la violenza sulle donne ed esaminare il taglio delle tasse e l'uso del cosiddetto "tesoretto" da 2 miliardi presenti nella manovra.Giovedì Draghi aveva incontrato i sindacati, prospettando il piano per l'utilizzo dei due miliardi: 1,5 per il taglio delle tasse, 500 per ridurre il costo delle. ...