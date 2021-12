Gianluca Vacchi | l' imprenditore apre Kebhouze | la nuova catena di Kebab Attesa a Milano e Roma

Advertising

Jose249431381 : RT @FamososEnBola: Gianluca Vacchi - Thomas23689559 : #NowPlaying Gianluca Vacchi - Trump-It jadore la musique et la radio - Rigna_risorto : @milan_corner @tuskatore @mgpg07 Ricco è Gianluca Vacchi - jefegorila : RT @ImagenTVMex: Niurka compara a Juan Osorio con Gianluca Vacchi?? #QuéImporta con @EVIDEGARAY y @jrsestaca - infoitcultura : Gianluca Vacchi e il kebab, apre a Milano Kebhouze: «Street food a chilometro zero» -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluca Vacchi

C'è finalmente una data ufficiale per l'apertura di Kebhouze, la catena di kebab di, il noto imprenditore da oltre 41 milioni di followers tra Instagram e TikTok! Domenica 5 dicembre dalle ore 12 inaugura il primo store a Milano in via Paolo Sarpi 53. Nel pomeriggio è .... Il celebre imprenditore e influencer di Instagram, non ha saputo resistere a TikTok per condividere i suoi balletti e i momenti che caratterizzano la sua vita. Il suo account è ...C’è finalmente una data ufficiale per l’apertura di Kebhouze, la catena di kebab di Gianluca Vacchi, il noto imprenditore da oltre 41 milioni di followers tra Instagram ...Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Milano e della Lombardia iscriviti gratis alla newsletter di Corriere Milano di Marco Vassallo. L’imprenditore-influencer esordisce nel mondo della ristoraz ...