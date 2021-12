Gf Vip: Rissa Sfiorata Durante La Diretta! (Di sabato 4 dicembre 2021) Rissa Sfiorata nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip. Protagoniste Lulù Selassié e Maria Monsé. Tra le due gieffine non scorre buon sangue e lo si è visto proprio in puntata, dove hanno dato vita ad una accesissima discussione Durante la quale Lulù ha perso letteralmente il controllo. Ecco tutto quello che è successo nella casa di Cinecittà! Maria Monsé e Lulù a confronto: succede di tutto al Gf Vip! Nell’ultima diretta del Gf Vip si è Sfiorata la Rissa tra Lulù Selassiè e Maria Monsé. Tutto ha avuto inizio da un primo confronto tra le sorelle Selassiè e Katia Ricciarelli. La cantante nei giorni scorsi, non aveva preso bene le dichiarazioni delle Princess, le quali avevano sostenuto che i concorrenti più adulti dovessero tornare a casa. Spazio ai giovani insomma. Signorini quindi, ha voluto ... Leggi su gossipnews.tv (Di sabato 4 dicembre 2021)nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip. Protagoniste Lulù Selassié e Maria Monsé. Tra le due gieffine non scorre buon sangue e lo si è visto proprio in puntata, dove hanno dato vita ad una accesissima discussionela quale Lulù ha perso letteralmente il controllo. Ecco tutto quello che è successo nella casa di Cinecittà! Maria Monsé e Lulù a confronto: succede di tutto al Gf Vip! Nell’ultima diretta del Gf Vip si èlatra Lulù Selassiè e Maria Monsé. Tutto ha avuto inizio da un primo confronto tra le sorelle Selassiè e Katia Ricciarelli. La cantante nei giorni scorsi, non aveva preso bene le dichiarazioni delle Princess, le quali avevano sostenuto che i concorrenti più adulti dovessero tornare a casa. Spazio ai giovani insomma. Signorini quindi, ha voluto ...

