Germania, 5 persone uccise in una casa a Berlino: tre bambini tra le vittime (Di sabato 4 dicembre 2021) In Germania sono state ritrovate cinque persone morte in un'abitazione a sud di Berlino. Tra le vittime, tre sono bambini . Sui cinque cadaveri la polizia, che indaga per pluriomicidio, ha trovato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 4 dicembre 2021) Insono state ritrovate cinquemorte in un'abitazione a sud di. Tra le, tre sono. Sui cinque cadaveri la polizia, che indaga per pluriomicidio, ha trovato ...

Advertising

GianniVezzani1 : RT @DatabaseItalia: GERMANIA COME L’AUSTRALIA. OLTRE 15 PERSONE RECLUSE NEI CENTRI DI QUARANTENA COVID Leggi l'articolo ?? - ACeschia : RT @DatabaseItalia: GERMANIA COME L’AUSTRALIA. OLTRE 15 PERSONE RECLUSE NEI CENTRI DI QUARANTENA COVID Leggi l'articolo ?? - pepdecr : RT @AlekosPrete: «La gente veniva uccisa nelle camere a gas, oggi le persone vengono gasate attraverso le mascherine!» per questo post un #… - freedomnoshots : @RaiUno @sautieri Spero parliate un po’ della situazione dittatoriale in Australia, Canada, Austria, Germania e Ita… - HodajahL : RT @DatabaseItalia: GERMANIA COME L’AUSTRALIA. OLTRE 15 PERSONE RECLUSE NEI CENTRI DI QUARANTENA COVID Leggi l'articolo ?? -