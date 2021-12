F1 | Gp Arabia Saudita | Sainz fuori nel Q2

(Di sabato 4 dicembre 2021) Jeddah, 4 dic. - (Adnkronos) - Carloseliminato nel G2 del Gp dell'. Lo spagnolo della Ferrari paga un testacoda nel quale ha danneggato l'ala della sua monoposto che i meccanici di Maranello non avevano tempo di sostituire.domani partirà in quindicesima posizione.

La Ferrari di Carlos Sainz è fuori dalla Q3della qualifiche del Gp dell'anche a causa dell'ala posteriore danneggiata dopo un testacoda. Lo spagnolo della scuderia di Maranello partirà quindicesimo. Fuori dalla top ten anche la McLaren di Daniel Ricciardo: ...
(ANSA) - ROMA, 04 DIC - La Ferrari di Carlos Sainz è fuori dalla Q3della qualifiche del Gp dell'Arabia Saudita anche a causa dell'ala posteriore danneggiata dopo un testacoda. Lo spagnolo della ...
(Adnkronos) - Jeddah. Primo squillo nel Gp dell'Arabia Saudita per Max Verstappen. L'olandese della Red Bull chiude al comando in 1'28 ...