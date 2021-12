F1 GP Arabia Saudita 2021, piloti preoccupati per la sicurezza della pista (Di sabato 4 dicembre 2021) Charles Leclerc si è schiantato nelle prove libere dell’inedito Gran Premio dell’Arabia Saudita di Formula 1, alimentando la preoccupazione dei piloti sulla sicurezza della pista di Jeddah. Si tratta di un tracciato urbano con 27 curve a 250 km/h di media al giro. A destare preoccupazione sono le curve cieche ad alta velocità, la mancanza di visibilità in caso di problemi e pochi spazi di fuga. “È una pista pericolosa – ha detto Max Verstappen -. Se ti trovi uno che va piano avanti non te ne accorgi se non alla fine. Non so cosa pensassero quando hanno deciso di correre qui. Immagino che avessero 90 milioni di dollari di buone ragioni…“. SAINZ – “Devi fidarti completamente degli standard della FIA, che di solito sono abbastanza precisi – ha detto ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) Charles Leclerc si è schiantato nelle prove libere dell’inedito Gran Premio dell’di Formula 1, alimentando la preoccupazione deisulladi Jeddah. Si tratta di un tracciato urbano con 27 curve a 250 km/h di media al giro. A destare preoccupazione sono le curve cieche ad alta velocità, la mancanza di visibilità in caso di problemi e pochi spazi di fuga. “È unapericolosa – ha detto Max Verstappen -. Se ti trovi uno che va piano avanti non te ne accorgi se non alla fine. Non so cosa pensassero quando hanno deciso di correre qui. Immagino che avessero 90 milioni di dollari di buone ragioni…“. SAINZ – “Devi fidarti completamente degli standardFIA, che di solito sono abbastanza precisi – ha detto ...

