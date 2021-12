Eitan è in Italia, l'aereo da Tel Aviv arrivato a Orio al Serio (Di sabato 4 dicembre 2021) Il volo Ryanair con a bordo Eitan, 6 anni, l'unico sopravvissuto della tragedia della funivia del Mottarone, è atterrato alle 22 allo scalo di Orio al Serio. Dopo i controlli a bordo della polizia, ... Leggi su leggo (Di sabato 4 dicembre 2021) Il volo Ryanair con a bordo, 6 anni, l'unico sopravvissuto della tragedia della funivia del Mottarone, è atterrato alle 22 allo scalo dial. Dopo i controlli a bordo della polizia, ...

