Crispiano | scomparso ieri nel bosco mentre andava a funghi | ricerche e preoccupazione Volontari e personale della pubblica sicurezza in azione nel parco Pianelle per ritrovare il 51enne di Torre Santa Susanna

NoiNotizie : Crispiano (#Taranto): scomparso ieri nel bosco mentre andava a funghi, ricerche e preoccupazione - Grottaglie : 3 elicotteri, Termocamera, Cinofili per cercare l'uomo scomparso a Crispiano mentre cercava funghi. Sindaco: 'Nessu… -

L'allarme è stato lanciato da due amici, anche loro della cittadina brindisina, con la quale loaveva organizzato la battuta nei boschi trae Massafra , in provincia di Taranto. I ...Il Mercato della Terra di Martina Franca eè dedicato alla memoria di Gigi Frassanito e Antonio Liviano d'Arcangelo: il primo,nel 2013, ha avuto un ruolo determinate per lo ...Home » Crispiano: scomparso ieri nel bosco mentre andava a funghi, ricerche e preoccupazione | Volontari e personale della pubblica sicurezza in azione nel parco Pianelle per ritrovare il 51enne di ...Da quasi 24 ore non si hanno notizie di un uomo di 51 anni di Torre Santa Susanna in provincia di Brindisi, giunto venerdì pomeriggio in provincia di Taranto per raccogliere ...