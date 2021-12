Covid | 16 632 nuovi casi su 636 592 test e altri 75 morti

(Di sabato 4 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore sono 16.632 idisu 636.592 tamponi, per un tasso di positività del 2,6%, in lieve discesa ( - 0,3%) rispetto al giorno prima. Secondo i dati del ministero della ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid 632

Nelle ultime 24 ore sono 16.632 i nuovi casi di Covid su 636.592 tamponi, per un tasso di positività del 2,6%, in lieve discesa (-0,3%) rispetto al giorno prima. Secondo i dati del ministero della Salute, i morti sono 75.